В эти дни возможно все: четыре даты июля, когда можно круто изменить свою жизнь

Растущая Луна в Рыбах открывает двери одиноким людям в мир новых отношений и интересных знакомств. Сутки подходят для судьбоносных перемен в личной жизни, однако не все события будут носить позитивный характер. Для отдельных людей наступает непростое время принятия сложных решений, когда необходимо найти в себе силы, чтобы выйти из токсичных и изживших себя отношений и заложить счастливое будущее. Тем, кто уже находится в паре, в указанный день полезно активно продвигаться вперед и задуматься о дальнейшей судьбе своего союза и новых серьезных шагах.