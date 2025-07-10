В эти дни возможно все: четыре даты июля, когда можно круто изменить свою жизнь

Второй месяц лета уже подготовил сюрпризы в виде дат, которые могут серьезно изменить жизнь. Астролог и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» дни, в которые можно круто поменять свою судьбу.
11 июля.
Первый день после полнолуния является идеальной датой для новых свершений. Когда Луна пребывает в знаке Козерога, вы способны заметно улучшить свои финансовые вопросы и решить любые сложные дела, связанные с недвижимостью. Это превосходные сутки для запуска успешного проекта или приобретения новой квартиры, земельного участка, автомобиля.
11 июля 2025 года рекомендуется инвестировать свои усилия в укрепление материального состояния, что обеспечит успех в долгосрочной перспективе. Способствовать повышенной работоспособности и целеустремленности будет ретроградный Сатурн, который начнет обратное движение с 13 июля 2025 года.
15 июля.
Растущая Луна в Рыбах открывает двери одиноким людям в мир новых отношений и интересных знакомств. Сутки подходят для судьбоносных перемен в личной жизни, однако не все события будут носить позитивный характер. Для отдельных людей наступает непростое время принятия сложных решений, когда необходимо найти в себе силы, чтобы выйти из токсичных и изживших себя отношений и заложить счастливое будущее. Тем, кто уже находится в паре, в указанный день полезно активно продвигаться вперед и задуматься о дальнейшей судьбе своего союза и новых серьезных шагах.
24 июля.
Новолуние традиционно предполагает жизнь с чистого листа, заставляя нас больше задумываться о своих истинных потребностях и скрытых желаниях. Именно в указанную дату появляется шанс наконец-то разобраться в том, чего вам не хватает в жизни, и устремиться навстречу мечте. День будет достаточно сумбурным и сложным с эмоциональной точки зрения, но в конечном результате приведет к нужному направлению.
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24 июля 2025 года рекомендуется прислушиваться к голосу интуиции и доверять внутренним ощущениям. Это может быть как давно созревшее решение найти новую работу, так и поиск любви, выбор в пользу заключения официального брака, старт в незнакомом и непривычном хобби или даже кругосветное путешествие. Так или иначе, но прежним вектор жизни не останется наверняка, однако любое начинание в указанные сутки окажется полезным и очень важным для вас.
31 июля.
День, когда Луна переходит из гармоничных Весов в авантюриста-Скорпиона, в большей степени подходит для того, чтобы серьезно изменить жизнь. Это удачное время для перемен и максимальной активности. Растущая Луна дарит мощную энергетику, повышая настроение и улучшая самочувствие, поэтому на данное время стоит планировать сложные дела, которые вы постоянно откладывали из-за страха неудач. Не сомневайтесь, что 31 июля 2025 года можно все: сменить имидж, решиться на свидание с симпатичным незнакомцем, начать капитальный ремонт или улететь в другую страну.
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