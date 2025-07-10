Раскрыт механизм действия перспективного антибиотика для рыбохозяйств

В частности, одной из альтернатив для антибиотиков для рыб могут выступать пробиотики на базе бактерий вида Bacillus velezensis, вырабатывающих бациллибактин, фенгицин и сурфактин — три вещества с потенциально сильными противомикробными свойствами. Первые опыты с этими биомолекулами показали, что они подавляют рост некоторых болезнетворных микробов, однако для их использования на практике необходимо понимать, как именно они уничтожают патогены.