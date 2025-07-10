Остров Молокова в Красноярске ждет масштабная застройка

Основная цель благоустройства — преобразовать исторический остров Молокова в уникальное пространство, сочетающее рекреационные, культурные и спортивные функции. Концепция проекта была разработана в 2024 году и включает в себя сохранение ключевых исторических объектов, таких как здание гидропорта и некоторые павильоны Международного союза водно-моторного спорта. В то же время аварийные и не представляющие культурной ценности строения будут демонтированы.