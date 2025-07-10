Остров Молокова в Красноярске ждет масштабная застройка

В Красноярске стартует проект по благоустройству острова Молокова.
Торги на первый этап работ завершились 23 июня, и подрядчиком была выбрана компания «Промстройинвест», которая готова выполнить работы за 207,5 миллионов рублей.
Основная цель благоустройства — преобразовать исторический остров Молокова в уникальное пространство, сочетающее рекреационные, культурные и спортивные функции. Концепция проекта была разработана в 2024 году и включает в себя сохранение ключевых исторических объектов, таких как здание гидропорта и некоторые павильоны Международного союза водно-моторного спорта. В то же время аварийные и не представляющие культурной ценности строения будут демонтированы.
Одним из центральных элементов нового облика острова станет парк-музей освоения Севера, который расскажет о значении Красноярска в истории полярной авиации. В его центре разместится восстановленный самолет «Дуглас», который был поднят с дна Таймыра и сейчас проходит реконструкцию в Новосибирске.
Кроме того, на острове планируется строительство гостиницы, визит-центра, ресторана, пешеходного моста и клуба водно-моторного спорта.
Завершить проект благоустройства планируется до 1 сентября 2026 года. На первом этапе подрядчику предстоит установить освещение, создать беговые и велодорожки, разместить уличную мебель, сформировать музейную аллею с брусчаткой, а также очистить территорию от деревьев и мусора.