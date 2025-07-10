В Омске планируют запустить ещё одну выделенную полосу

Председатель комитета Юрий Арчибасов спросил у главы департамента транспорта Вадима Кормильца, на каких улицах мэрия планирует строить «выделенки» в дальнейшем. Кормилец в ответ рассказал, что существуют требования по минимальной ширине улицы, поэтому организовать их можно не везде.