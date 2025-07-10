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В Омске планируют запустить ещё одну выделенную полосу

Правда, когда именно это произойдёт, неясно.

Источник: Om1 Омск

Сегодня в здании горсовета собрался комитет по вопросам транспорта. Среди прочих депутаты обсудили и эффективность выделенных полос для общественного транспорта, которая, напомним, оказалась достаточно высокой.

Председатель комитета Юрий Арчибасов спросил у главы департамента транспорта Вадима Кормильца, на каких улицах мэрия планирует строить «выделенки» в дальнейшем. Кормилец в ответ рассказал, что существуют требования по минимальной ширине улицы, поэтому организовать их можно не везде.

Следующую полосу мэрия будет проектировать на Левом берегу, на улице 70 лет Октября. Одновременно здесь ликвидируют левые повороты.