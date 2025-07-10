Хабиров без торгов отдал землю под базу отдыха у водоема в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о передаче в аренду «Управляющей компании Трехозерье» земельного участка площадью 40 тысяч квадратных метров без проведения торгов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.
Земля выделена под реализацию приоритетного инвестиционного проекта — базы отдыха у водоема «Трехозерье» в Калининском районе Уфы. Компания планирует вложить в строительство 75,3 миллиона рублей.
В состав нового комплекса должны быть:
— 15 модульных апартаментов,
— заведения общественного питания,
— бани и купель,
— оборудованные пляжи,
— детская площадка,
— зона барбекю,
— конференц-холл.
Также для гостей будет доступен прокат туристического снаряжения. Реализация проекта позволит создать 29 новых рабочих мест.
Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено в ближайшее время заключить договор аренды с инвестором.
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