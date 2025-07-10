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Хабиров без торгов отдал землю под базу отдыха у водоема в Уфе

В Уфе у водоема появится база отдыха за 75 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о передаче в аренду «Управляющей компании Трехозерье» земельного участка площадью 40 тысяч квадратных метров без проведения торгов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.

Земля выделена под реализацию приоритетного инвестиционного проекта — базы отдыха у водоема «Трехозерье» в Калининском районе Уфы. Компания планирует вложить в строительство 75,3 миллиона рублей.

В состав нового комплекса должны быть:

— 15 модульных апартаментов,

— заведения общественного питания,

— бани и купель,

— оборудованные пляжи,

— детская площадка,

— зона барбекю,

— конференц-холл.

Также для гостей будет доступен прокат туристического снаряжения. Реализация проекта позволит создать 29 новых рабочих мест.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено в ближайшее время заключить договор аренды с инвестором.

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