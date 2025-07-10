МВД предупредило белорусов о мошенниках, рассылающих фейковые штрафы за ПДД

В ведомстве подчеркивают: настоящие оповещения о нарушениях Правил дорожного движения, которые были зафиксированы камерами фотофиксации, приходят водителям только через смс-сообщения. Подчеркивается, что сотрудники милиции не используют мессенджеры для общения с белорусами. Кроме того, согласно белорусскому законодательству, водитель, нарушивший ПДД, должен заплатить штраф через ЕРИП. Что касается суммы штрафа, то она автоматически будет отображаться после того, как будет введен номер постановления на извещении.