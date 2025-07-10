МВД предупредило белорусов о мошенниках, рассылающих фейковые штрафы за ПДД. Подробности приводит sb.by.
В сообщении говорится, что в Беларуси появилась новая мошенническая схема, которая касается водителей. Так, аферисты стали присылать в мессенджерах сообщения о совершенном административном правонарушении. «Письмо» выглядит следующим образом: в нем указаны фамилия, имя, отчество автомобилиста, номер постановления. Также указаны сумма штрафа, которую необходимо перевести на указанный расчетный счет.
Вместе с тем прописано, что превышение было зафиксировано мультирадаром. В Министерстве внутренних дел обращают внимание, что с именно данным фактом у водителей должен возникнуть вопрос: что именно это за средство. Но ответ прост — его не существует.
В ведомстве подчеркивают: настоящие оповещения о нарушениях Правил дорожного движения, которые были зафиксированы камерами фотофиксации, приходят водителям только через смс-сообщения. Подчеркивается, что сотрудники милиции не используют мессенджеры для общения с белорусами. Кроме того, согласно белорусскому законодательству, водитель, нарушивший ПДД, должен заплатить штраф через ЕРИП. Что касается суммы штрафа, то она автоматически будет отображаться после того, как будет введен номер постановления на извещении.
Отмечается, что вводить вручную информацию и переводить деньги на какие-либо счета, приходящие вместе с фейковым извещением, белорусским водителям не стоит.
Ранее МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич высказалась о постоянной нехватке кадров в медицине из-за старения белорусов.
Кстати, Мингорисполком сказал, где в Минске строится коммерческое жилье.