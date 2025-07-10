Омск может принять шоу-матч звезд КХЛ и НХЛ

«Какие города рассматриваем на следующий год? Вообще все города абсолютно. Казань, Питер, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск. Не боимся ли, что там не будет такого ажиотажа? Не боимся точно. Я уверен, что все города, которые я назвал, очень хоккейные. Там люди любят хоккей, поэтому ажиотаж будет, возможно, даже больше», — сказал Сергачев.