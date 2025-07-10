Омск может принять шоу-матч звезд КХЛ и НХЛ

Омск вошел в список городов-кандидатов на проведение шоу-матча с участием звезд Континентальной и Национальной хоккейных лиг. Об этом сообщил нападающий клуба «Юта Маммот» Михаил Сергачев.
Благотворительный матч, который уже два года подряд проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», может изменить локацию. Организаторы обсуждают возможность проведения мероприятия на других российских площадках.
«Какие города рассматриваем на следующий год? Вообще все города абсолютно. Казань, Питер, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск. Не боимся ли, что там не будет такого ажиотажа? Не боимся точно. Я уверен, что все города, которые я назвал, очень хоккейные. Там люди любят хоккей, поэтому ажиотаж будет, возможно, даже больше», — сказал Сергачев.
Шоу-матч организуют с благотворительной целью: после проведения спортивной встречи средства направляют на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Напомним, год назад, в июле 2024-го, на «звездной» игре удалось собрать 10 млн рублей.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в ХК «Авангард» перешел защитник из «Лады» Марсель Ибрагимов.