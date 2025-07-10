В Китае таксистка собрала 200 пожеланий для сына-инвалида

Она прикрепила на переднее сиденье записку, в которой желает пассажирам хорошего дня, и предложила им самим написать что-то для ее сына. С тех пор автомобиль буквально покрылся добрыми стикерами, на которых гости оставляют пожелания и вдохновляющие цитаты.