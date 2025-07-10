В Китае таксистка собрала 200 пожеланий для сына-инвалида

27-летняя жительница центрального Китая Чжан Цуньцунь каждый вечер выходит на смену в такси вместе с сыном Момо. Мальчику семь лет, он страдает редкой формой спинальной мышечной атрофии. Из-за болезни ребенку требуется постоянный уход, поэтому женщина берет его с собой на работу. О случае рассказали в издании SCMP.
«Большинство пассажиров удивляются, увидев ребенка в салоне. Но как только я объясняю ситуацию, они понимают и поддерживают меня», — рассказывает Чжан.
Она прикрепила на переднее сиденье записку, в которой желает пассажирам хорошего дня, и предложила им самим написать что-то для ее сына. С тех пор автомобиль буквально покрылся добрыми стикерами, на которых гости оставляют пожелания и вдохновляющие цитаты.
Некоторые пассажиры оставляют еще и денежные подарки: Один из них спрятал 200 юаней (около 2500 тысяч рублей) под записку, другой оставил 10 тысяч юаней (около 13 тысяч рублей) даже без записок.
Теперь в салоне автомобиля приклеено более 200 записей на окнах, спинках сидений, зеркалах. В соцсетях женщиной и ребенком восхищаются и желают поскорее справиться с трудностями.
Чжан призналась, что эти слова дают ей силы двигаться дальше. Ей пришлось бросить старую работу, чтобы проводить больше времени с сыном.