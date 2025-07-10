В самарской колонии № 6 сотрудники обнаружили экстремиста

Сотрудники исправительной колонии № 6 УФСИН по Самарской области пресекли деятельность экстремистской группы на территории учреждения. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что один из заключённых возглавил запрещённое в России международное движение, вовлекая в него других осуждённых. По результатам проверки Следственным отделом УФСБ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации.
Красноглинский районный суд города Самары признал обвиняемого виновным и назначил ему дополнительное наказание — 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Правоохранительные органы подчёркивают, что будут продолжать системную работу по выявлению и пресечению экстремистской деятельности в исправительных учреждениях региона.
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