В самарской колонии № 6 сотрудники обнаружили экстремиста

Сотрудники исправительной колонии № 6 УФСИН по Самарской области пресекли деятельность экстремистской группы на территории учреждения. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что один из заключённых возглавил запрещённое в России международное движение, вовлекая в него других осуждённых. По результатам проверки Следственным отделом УФСБ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации.