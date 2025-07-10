УФНС России по Пермскому краю предупреждает жителей Прикамья об активности мошенников

УФНС России по Пермскому краю обращает внимание на увеличение числа мошеннических звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Неизвестные от имени налоговиков сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы.
Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным.
Для этого злоумышленники могут потребовать:
Назвать код от Госуслуг или код подтверждения для авторизации на другие сайты. Это ведет к взлому личных кабинетов и получению доступа к персональным данным, что может повлечь оформление кредитов и займов злоумышленниками.
Установить специальное приложение или пройти по ссылке, чтобы оплатить налоги или другие платежи «со скидкой». Такие приложения или ссылки могут содержать вирусы, которые устанавливаются на устройство для кражи персональных данных, а переведенные деньги попадают на счета злоумышленников.
Например, сейчас распространены случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не представил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают «помощь» с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из СМС. Фактически гражданин получает код с портала Госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д.
Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов жертвы.
Обращаем внимание, что сотрудники налоговых органов не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в инспекции по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на «специалистов из других ведомств».
Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Для этого достаточно ввести свои фамилию, имя и электронную почту, выбрать необходимое обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения. Далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи. Данный сервис предназначен только для самостоятельной записи на прием и не запрашивает код подтверждения из Госуслуг или из других электронных ресурсов.
Всю информацию необходимо проверять самостоятельно в личных кабинетах на официальном сайте ФНС России.
Для подтверждения подлинности звонка следует обращаться в налоговый орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на сайте ФНС России, а также по номеру Контакт-центра ФНС России: 8−800−222−22−22. Будьте внимательны при общении с незнакомыми людьми, и каким бы убедительным ни казался разговор, прекратите его. Если вы уже попались на уловку мошенников, как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы.