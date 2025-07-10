УФНС России по Пермскому краю предупреждает жителей Прикамья об активности мошенников

Например, сейчас распространены случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не представил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают «помощь» с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из СМС. Фактически гражданин получает код с портала Госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д.