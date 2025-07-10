10 июля волгоградцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Сообщения о проблемах со связью поступили из Дзержинского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.
По словам жителей, у кого-то мобильный интернет вообще не работал, у других доступ к Сети сохранялся, но соединение и загрузка шли крайне медленно.
Причина сбоев официально не озвучена, но ограничения мобильного трафика в последнее время периодически вводятся во многих регионах России. Это делается в целях безопасности, мера связана с необходимостью отражения угрозы атак вражеских БПЛА.
В Волгоградской области сложности с мобильной связью ранее уже фиксировались — во время масштабного сбоя ГИПЕР стабильно работал только проводной интернет и сети Wi-Fi.
10 июля операторы связи подтвердили, что случившиеся перебои также не связаны с техническими неполадками.
Например, в «МегаФоне» сообщили, что их сеть на всей территории Волгоградского региона работает в штатном режиме.
В «Т2» допустили наличие проблем со связью в отдельных районах области, но подчеркнули, что происходит это по не зависящим от компании причинам.
«По возможности, мы рекомендуем подключиться к интернету по Wi-Fi на период ограничений, голосовая связь и обмен SMS работают в штатном режиме», — отметили представители оператора.