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ОСВОД: мать с дочкой унесло сильным ветром на 800 метров от берега Минского моря

Сотрудники ОСВОД на Минском море спасли маму с дочкой, которых унесло сильным ветром от берега.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе ОСВОД сообщили, что мать с дочкой унесло сильным ветром на 800 метров от берега Минского моря.

Говорится, что вечером 9 июля на Заславском водохранилище (речь идет про Минское море) при катании на сапбордах маму с дочкой сильный ветер унес на 800 метров от берега. Дежурная бригада спасательной станции спасла пострадавших.

Тем временем СК сказал, что упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве: «Приехала с мужем на рыбалку».

Ранее мы писали, что минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии.

Кроме того, власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.