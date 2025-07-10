ОСВОД: мать с дочкой унесло сильным ветром на 800 метров от берега Минского моря

В пресс-службе ОСВОД сообщили, что мать с дочкой унесло сильным ветром на 800 метров от берега Минского моря.
Говорится, что вечером 9 июля на Заславском водохранилище (речь идет про Минское море) при катании на сапбордах маму с дочкой сильный ветер унес на 800 метров от берега. Дежурная бригада спасательной станции спасла пострадавших.
Тем временем СК сказал, что упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве: «Приехала с мужем на рыбалку».
Ранее мы писали, что минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии.
Кроме того, власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.