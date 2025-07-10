В Москве за полгода заменили более 2 тыс. кв. м шумозащитных экранов

«Шумозащитные экраны — важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году планируем в общей сложности заменить свыше 4 тыс. кв. м таких конструкций, 50% работ уже выполнено», — сказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что, в частности, шумозащитные экраны обновляют на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и ряде других магистралей.
«При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров», — добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства заверил, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.