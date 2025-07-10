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Парковку возле ДИВС в Екатеринбурге временно закроют

В Екатеринбурге в августе будет временно закрыта автомобильная парковка между Дворцом игровых видов спорта и стадионом «Динамо».

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, парковка будет не доступна 15, 22 и 23 августа с полуночи до десяти часов вечера. Причина — чемпионат России по боксу, который пройдет с 15 по 23 августа. В период его проведения будут действовать и другие ограничения для автовладельцев.

«Организаторы просят автовладельцев отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

Участниками чемпионата России по боксу станут 300 спортсменов из более чем 60 регионов страны. Помимо спортивной программы зрителей ждет развлекательная. Она включает мультимедийное шоу, выступления военного оркестра, мастер-классы и другое.

Как сообщал «МК-Урал», Чемпионат России по боксу пройдет в том числе при поддержке Правительства Свердловской области. По решению врио губернатора Дениса Паслера на организацию мероприятия выделены средства из регионального бюджета.