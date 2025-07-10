Парковку возле ДИВС в Екатеринбурге временно закроют

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, парковка будет не доступна 15, 22 и 23 августа с полуночи до десяти часов вечера. Причина — чемпионат России по боксу, который пройдет с 15 по 23 августа. В период его проведения будут действовать и другие ограничения для автовладельцев.