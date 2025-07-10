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В Могилеве после разгула стихии восстанавливают троллейбусное сообщение

10 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве восстанавливают троллейбусное сообщение. Об этом журналистам сообщил директор Могилевского филиала «Троллейбусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс» Сергей Монастыренко, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: mogilevnews.by

Как отметил Сергей Монастыренко, таких разгулов стихий за его многолетний труд он еще не видел. «Получилось, что мы полностью с половины третьего были лишены возможности обслуживать пассажиров города Могилева. Начались падения деревьев, отключение подстанций, выход из строя оборудования, снабжающего контактную сеть, поэтому троллейбусы по своим маршрутам сегодня утром не выехали», — рассказал он.

На случай нештатных ситуаций в троллейбусном парке есть четкий алгоритм действий: при невозможности выхода электротранспорта они связываются с диспетчерской службой автобусного парка. При наличии подвижного состава и водителей на троллейбусные маршруты выезжают городские автобусы.

Специалисты троллейбусного парка продолжают работы по восстановлению транспортного сообщения. На данный момент не полностью работает маршрут № 2 «Зеленый Луг — ж/д вокзал», троллейбусы под № 4 двигаются по установленному маршруту, маршрут № 5 «Ж/д вокзал — Облгаз» не до конца восстановлен. Маршрут № 16 движется по установленному маршруту, а троллейбусы № 3, № 6 и № 7 еще не запущены.

Сейчас специалисты ведут работы на улице Белинского и на проспекте Пушкинском, на очереди участок «Облгаз-Могилевхимволокно».

Работы в городе продолжаются.