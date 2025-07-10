В Могилеве после разгула стихии восстанавливают троллейбусное сообщение

Как отметил Сергей Монастыренко, таких разгулов стихий за его многолетний труд он еще не видел. «Получилось, что мы полностью с половины третьего были лишены возможности обслуживать пассажиров города Могилева. Начались падения деревьев, отключение подстанций, выход из строя оборудования, снабжающего контактную сеть, поэтому троллейбусы по своим маршрутам сегодня утром не выехали», — рассказал он.