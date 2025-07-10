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Россия вернула еще двоих детей с территории Украины

Львова-Белова: РФ вернула 2 детей с территории Украины при посредничестве Катара.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей в Россию с Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — сказала Львова-Белова журналистам.

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 24 детей из 16 семей с близкими в России и 101 ребенка из 81 семьи на Украине и в других странах.