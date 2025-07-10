В Новой Зеландии лучше всех соблюдают баланс работы и жизни

В этом году лидером стал Новая Зеландия: там работникам предлагают 32 дня оплачиваемого отпуска в год и 26 недель оплачиваемого декретного отпуска. На втором месте — Ирландия, где действует система всеобщего здравоохранения и высокий уровень минимальной зарплаты. Бельгия заняла третью строчку благодаря одной из самых высоких минимальных зарплат в Европе и прочным социальным гарантиям.