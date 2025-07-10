В Новой Зеландии лучше всех соблюдают баланс работы и жизни

Платформа Remote.com, специализирующаяся на международных HR-решениях, представила ежегодный рейтинг стран по уровню баланса работы и жизни за 2025 год. Проект потребовал оценки 60 крупнейших экономик мира.
В этом году лидером стал Новая Зеландия: там работникам предлагают 32 дня оплачиваемого отпуска в год и 26 недель оплачиваемого декретного отпуска. На втором месте — Ирландия, где действует система всеобщего здравоохранения и высокий уровень минимальной зарплаты. Бельгия заняла третью строчку благодаря одной из самых высоких минимальных зарплат в Европе и прочным социальным гарантиям.
В десятку также вошли:
- Германия;
- Норвегия;
- Дания;
- Канада;
- Австралия;
- Испания;
- Финляндия.
Семь из десяти стран — европейские, а такие государства, как США, ЮАР и Турция, оказались внизу рейтинга.
Как отмечают авторы исследования, понятие «баланс» меняется: в 2025 году оно уже не сводится только к количеству выходных или длительности рабочего дня. Основными критериями стали:
- доступность медицинской помощи;
- уровень безопасности;
- продолжительность и качество оплачиваемого отдыха;
- государственные льготы родителям;
- средняя зарплата;
- общий уровень удовлетворённости жизнью.
«Мы считаем, что жизнь важнее работы, и работа должна служить ей, а не подавлять», — заявила глава отдела персонала компании Remote.com Барбара Мэтьюз.
По данным рейтинга, Россия заняла 43-е место. По сравнению с предыдущими годами, показатели не изменились. Эксперты связывают такой результат с ограниченной гибкостью рынка труда и слабым развитием инфраструктуры удаленной работы.