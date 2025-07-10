Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Зеландии лучше всех соблюдают баланс работы и жизни

Новая Зеландия вновь возглавила глобальный рейтинг платформы Remote.com, который оценивает баланс между работой и личной жизнью в 60 странах мира. Второе место досталось Ирландии, третье — Бельгии. Россия заняла 43-ю позицию. Рейтинг составлялся на основе таких факторов, как оплачиваемый отпуск, социальные гарантии, уровень зарплат и доступ к медицинской помощи.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Платформа Remote.com, специализирующаяся на международных HR-решениях, представила ежегодный рейтинг стран по уровню баланса работы и жизни за 2025 год. Проект потребовал оценки 60 крупнейших экономик мира.

В этом году лидером стал Новая Зеландия: там работникам предлагают 32 дня оплачиваемого отпуска в год и 26 недель оплачиваемого декретного отпуска. На втором месте — Ирландия, где действует система всеобщего здравоохранения и высокий уровень минимальной зарплаты. Бельгия заняла третью строчку благодаря одной из самых высоких минимальных зарплат в Европе и прочным социальным гарантиям.

В десятку также вошли:

  • Германия;
  • Норвегия;
  • Дания;
  • Канада;
  • Австралия;
  • Испания;
  • Финляндия.

Семь из десяти стран — европейские, а такие государства, как США, ЮАР и Турция, оказались внизу рейтинга.

Как отмечают авторы исследования, понятие «баланс» меняется: в 2025 году оно уже не сводится только к количеству выходных или длительности рабочего дня. Основными критериями стали:

  • доступность медицинской помощи;
  • уровень безопасности;
  • продолжительность и качество оплачиваемого отдыха;
  • государственные льготы родителям;
  • средняя зарплата;
  • общий уровень удовлетворённости жизнью.

«Мы считаем, что жизнь важнее работы, и работа должна служить ей, а не подавлять», — заявила глава отдела персонала компании Remote.com Барбара Мэтьюз.

По данным рейтинга, Россия заняла 43-е место. По сравнению с предыдущими годами, показатели не изменились. Эксперты связывают такой результат с ограниченной гибкостью рынка труда и слабым развитием инфраструктуры удаленной работы.