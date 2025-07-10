Двое омичей получили длительные сроки за жестокое убийство

Установлено, что в феврале 2024 года в садоводческом товариществе «Ранет» подсудимые сильно избили знакомого. Затем они бросили еще живого мужчину в колодец. Там 39-летний потерпевший скончался от полученных травм. Наказание за содеянное омичам назначил областной суд с участием присяжных заседателей.