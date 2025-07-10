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Двое омичей получили длительные сроки за жестокое убийство

Их признали виновными в расправе над мужчиной.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области расследовало резонансное уголовное дело. Двоих местных жителей отправили в тюрьму за убийство, которое квалифицировали как совершенное группой лиц с особой жестокостью. О вынесении приговора сообщил канал t.me/sledcom_omsk 10 июля.

Установлено, что в феврале 2024 года в садоводческом товариществе «Ранет» подсудимые сильно избили знакомого. Затем они бросили еще живого мужчину в колодец. Там 39-летний потерпевший скончался от полученных травм. Наказание за содеянное омичам назначил областной суд с участием присяжных заседателей.

«18 лет и 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск законного представителя потерпевшего в сумме четыре млн рублей», — рассказали в пресс-службе Следкома о вынесенном убийцам приговоре.

Ранее мы подробно рассказали о преступлении, которое на почве ревности совершил 47-летний омич в компании своего 34-летнего приятеля.