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Уфимцев приглашают на сельхозярмарки в выходные

12 и 13 июля в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 12 и 13 июля, в столице Башкирии развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в уфимской администрации, у жителей появится возможность приобрести свежие фермерские продукты напрямую у местных производителей.

Торговые площадки откроются по двум адресам: возле Дворца спорта и на улице Рабкоров (дом 20).

Посетители смогут купить экологически чистые овощи, молочную продукцию, мясо и другие товары без торговых наценок.

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