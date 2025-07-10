Уфимцев приглашают на сельхозярмарки в выходные

В предстоящие выходные, 12 и 13 июля, в столице Башкирии развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в уфимской администрации, у жителей появится возможность приобрести свежие фермерские продукты напрямую у местных производителей.
Торговые площадки откроются по двум адресам: возле Дворца спорта и на улице Рабкоров (дом 20).
Посетители смогут купить экологически чистые овощи, молочную продукцию, мясо и другие товары без торговых наценок.
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