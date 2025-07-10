Горячая линия после урагана 10 июля заработала в Беларуси. Подробности сообщил генеральный директор Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Управление коммунальных предприятий» Денис Стрельцов, пишет БелТА.
По его словам, по причине разбушевавшейся стихии в ночь на 10 июля в Могилеве, была организована прямая линия по вопросам, связанным с причиненным непогодой ущербом.
— Если у вас упало дерево, повреждена кровля и что-то еще произошло, вы можете обратиться на горячую линию, — уточнил генеральный директор.
Стрельцов добавил, что необходимые контакты можно найти на сайте Управления коммунальных предприятий. Также они опубликованы на сайтах районных администраций Могилева. Вместе с тем могилевчане могут позвонить и сообщить про ущерб от стихии по указанному номеру: 8 (0222) 60−04−82.
Ранее мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Также мы писали, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
Кроме того, энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси: «Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине».
Тем временем СК сказал, что упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве: «Приехала с мужем на рыбалку».