Горячая линия после урагана 10 июля заработала в Беларуси

Стрельцов добавил, что необходимые контакты можно найти на сайте Управления коммунальных предприятий. Также они опубликованы на сайтах районных администраций Могилева. Вместе с тем могилевчане могут позвонить и сообщить про ущерб от стихии по указанному номеру: 8 (0222) 60−04−82.