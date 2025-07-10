В Иркутской области резко вырос спрос на швей, металлургов и IT-специалистов

За первое полугодие 2025 года в Иркутской области значительно увеличилась потребность в специалистах некоторых отраслей. Количество вакансий для швей выросло втрое, в металлургии — в 2,5 раза, в IT-сфере — на 25%. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, такой скачок связан с расширением производств и активным набором персонала.
— Крупные работодатели предлагают конкурентоспособные зарплаты. Так швеи в Усолье и Ангарске могут зарабатывать 40−70 тысяч рублей, а металлурги в Братске и Шелехове — от 60 до 110 тысяч. IT-специалисты получают предложения до 180 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе правительства.
Особый спрос наблюдается в сферах переработки отходов, фармацевтики и химического производства. Кадровый центр региона активно помогает соискателям — организует ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия и программы профессионального обучения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15,8 тысяч вакансий открыто в Приангарье.