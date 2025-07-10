В Иркутской области резко вырос спрос на швей, металлургов и IT-специалистов

За первое полугодие 2025 года в Иркутской области значительно увеличилась потребность в специалистах некоторых отраслей. Количество вакансий для швей выросло втрое, в металлургии — в 2,5 раза, в IT-сфере — на 25%. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, такой скачок связан с расширением производств и активным набором персонала.