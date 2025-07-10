Разработана новая архитектуру ИИ с «прозрачной» логикой работы

Как объясняет Калмыков, принцип «черного ящика» выражается в том, что фактически все современные системы ИИ устроены таким образом, что их разработчики и пользователи не имеют понятия о том, что происходит внутри эти алгоритмов, каким образом они принимают решения, какие особенности входящих данных оказывают наибольшее влияние на итоговый результат. Это осложняет их модификацию и оптимизацию, а также может создавать опасные и непредсказуемые ситуации при практическом применении.