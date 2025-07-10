Из Татарстана в Геленджик запустят 3−4 авиарейса — АТОР

«Повлияет позитивно, цены пока относительно дорогие на перелет, но с учетом существенного сокращения логистики, я думаю, что Геленджик будет пользоваться очень большим спросом у туристов. С Татарстаном будет связано не более 3−4 рейсов в день в дневное время», — рассказал собеседник агентства.