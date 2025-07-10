В Самаре поставщик подвел санаторий и центр соцобслуживания дважды

В Самаре одна из компаний была включена в список недобросовестных поставщиков сроком на два года после того, как она не выполнила обязательства перед двумя заказчиками. Организация сорвала выполнение контрактов, что стало причиной такого решения. Об этом сообщает региональное УФАС.
Так, санаторию «Лесное» требовались строительные материалы на сумму 150 тысяч рублей. В мае 2025 года заказчик направил компании две официальные претензии с требованием выполнить договорные условия. Однако поставщик задержал поставки и не ответил на обращения.
В ходе внутренней проверки было выявлено, что поставленный товар не соответствовал требованиям контракта. В результате нарушений санаторий был вынужден отказаться от сотрудничества с данной компанией.
Напомним, ранее мы писали, что в регионе был задержан 25-летний тольяттинец, судимый за незаконный оборот наркотиков.
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