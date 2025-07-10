В Самаре поставщик подвел санаторий и центр соцобслуживания дважды

В Самаре одна из компаний была включена в список недобросовестных поставщиков сроком на два года после того, как она не выполнила обязательства перед двумя заказчиками. Организация сорвала выполнение контрактов, что стало причиной такого решения. Об этом сообщает региональное УФАС.