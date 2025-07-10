В МГУ разработали устойчивый к опасным атакам протокол квантового шифрования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра квантовых технологий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно с компанией «СФБ лаб» создали новый протокол квантового распределения ключей, устойчивый к наиболее опасным атакам. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Новое решение, относящееся к типу распределения «точка — точка», устойчиво к атакам навязывания квантового состояния, которые считались наиболее опасными, так как принимавшиеся против них меры не всегда гарантировали надежную и универсальную защиту.
«В работе была доказана стойкость данного протокола в случае идеальной реализации, а также проведен анализ влияния несовершенств приготовления и измерения состояний на защищенность от атак навязывания. Было показано, что протокол остается защищен от атак навязывания. Практическая реализация протокола не требует значительного изменения аппаратуры, предназначенной для других протоколов квантового распределения ключей», — пояснили в МГУ.
Протокол может быть полезным при доставке ключа до конечного пользователя, где требуется дешевая, но при этом безопасная и масштабируемая реализация, считают авторы.
«Также отмечается перспективность использования данного протокола для космических систем квантового распределения ключей, где постоянное вращение спутника относительно передатчика может приводить к необходимости постоянной калибровки базисов. В предложенном решении дополнительная калибровка не требуется», — говорится в сообщении.
Результаты работы опубликованы в журнале APL Quantum.