В МГУ разработали устойчивый к опасным атакам протокол квантового шифрования

«В работе была доказана стойкость данного протокола в случае идеальной реализации, а также проведен анализ влияния несовершенств приготовления и измерения состояний на защищенность от атак навязывания. Было показано, что протокол остается защищен от атак навязывания. Практическая реализация протокола не требует значительного изменения аппаратуры, предназначенной для других протоколов квантового распределения ключей», — пояснили в МГУ.