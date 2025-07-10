На трассе в Башкирии женщина погибла в ДТП

Сегодня, 10 июля, на 115-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии произошла смертельная авария. По предварительной информации, 52-летний водитель из Красноярского края не справился с управлением «Хавала», в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.