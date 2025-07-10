Поставщик электричества представил нового подрядчика в Ростовской области

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предупредила жителей Ростовской области о новом подрядчике — ООО «Фреш Энерго». Представители этой организации теперь будут проверять приборы учета электричества в многоквартирных домах.
Также от имени энергопоставщика в регионе сейчас работает ООО «ЛЭП СтройЭнерго» с привлечением сотрудников субподрядчика ИП Борникова А. С.
— Потребителям необходимо обеспечить доступ к приборам учета. Отказ лишает абонента возможности выявить и устранить неисправности. Если такая ситуация повторится дважды, будет применяться повышающий коэффициент 1,5 при расчете платы за электроэнергию, — добавили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Представители подрядных организаций обязаны предъявить удостоверение с фотографией, подписью и фирменной печатью, а также доверенность от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Проверка и замена приборов учета проводится бесплатно.
Актуальную информацию о подрядных организациях можно найти на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
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