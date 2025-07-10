Поставщик электричества представил нового подрядчика в Ростовской области

— Потребителям необходимо обеспечить доступ к приборам учета. Отказ лишает абонента возможности выявить и устранить неисправности. Если такая ситуация повторится дважды, будет применяться повышающий коэффициент 1,5 при расчете платы за электроэнергию, — добавили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».