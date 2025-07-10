Ученые предположили, что шимпанзе следят за модой

В замбийском приюте Chimfunshi ученые из Нидерландов, Великобритании и Замбии наблюдали за группой шимпанзе. Они заметили, что обезьяны регулярно засовывают траву или веточки в уши. Этот жест не связан с выживанием или общением и даже вызывает у животных дискомфорт. О наблюдении написали в The Times.
По словам специалистов, странная привычка начала распространяться среди животных около десяти лет назад и стала частью их повседневной жизни.
Доктор Джейк Брукер из Даремского университета объяснил явление так: «Кто-то начинает делать что-то новое, другие копируют. Так появляются культурные традиции, даже если они не имеют практической цели».
Исследователи рассматривают ношение аксессуаров как способ социальной активности. Они считают, что это может быть своего рода «социальным клеем», который объединяет людей, как мода объединяет молодежь.
«Действия могут показывать принадлежность к группе и укреплять связи внутри стаи. Изучая такое поведение у животных, мы лучше понимаем, как возникла человеческая культура», — отметил Брукер.
Чаще всего привычку засовывать траву в уши перенимают молодые особи. Ученые считают, что в неволе животные больше времени проводят, наблюдая друг за другом, потому что им не нужно искать еду или защищаться от хищников.