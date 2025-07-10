Ученые предположили, что шимпанзе следят за модой

В замбийском приюте Chimfunshi ученые из Нидерландов, Великобритании и Замбии наблюдали за группой шимпанзе. Они заметили, что обезьяны регулярно засовывают траву или веточки в уши. Этот жест не связан с выживанием или общением и даже вызывает у животных дискомфорт. О наблюдении написали в The Times.