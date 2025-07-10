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В омских троллейбусах и трамваях будут ловить «зайцев» — там появятся контролеры

Пока же безбилетников в электротранспорте никто не ловит.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 июля, на профильном комитете по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета представители департамента транспорта мэрии предложили создать службу контролеров в МП «Электрический транспорт». Они должны появиться в троллейбусах и трамваях.

Как рассказал глава департамента Вадим Кормилец, контролеры уже отлично зарекомендовали себя в городских автобусах — общая сумма наложенных ими штрафов составила 97,8 тысячи рублей. 218 штрафов на сумму 65,4 тысячи рублей омичи уже оплатили.

Основная категория «зайцев» — это студенты, поэтому штрафы с них взимались минимальные. Однако депутаты горсовета предложили «зайцев», независимо от категорий, не щадить, и брать с них тысячу.

«Возможно, если человек оплатит такой штраф, то второй раз не поедет без билета», — прокомментировал председатель профильного комитета горсовета Юрий Арчибасов.