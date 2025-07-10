Цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Согласно опубликованной информации, под запретом оказались цукаты из вишни, которые были приготовлены методом осмотического обезвоживания. Их производителем является Китай. При проверке выяснилось, что в цукатах содержится синтетический краситель понсо 4R (Е124), который указан производителем, в количестве 358,4 мг/кг при допустимом уровне 200 мг/кг. Превышение оказалось в 1,8 раза.
В Госстандарте заметили, что заявленные производителем красители тартразин (Е 102), азорубин (Е122), солнечный закат (Е110), очаровательный красный АС (Е129) специалисты не обнаружили. Указанные цукаты запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси один вид цукатов. Фото: danger.gskp.by.
Ранее мы писали, что популярные халву и козинаки из России вернули в магазины Беларуси после запрета.
Тем временем белорусская телеведущая Ирина Ромбальская рассказала о проблемах и сложной ране любимой лошади: «Зашивали уже два раза».
Кстати, власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.