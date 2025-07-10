Цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями

Согласно опубликованной информации, под запретом оказались цукаты из вишни, которые были приготовлены методом осмотического обезвоживания. Их производителем является Китай. При проверке выяснилось, что в цукатах содержится синтетический краситель понсо 4R (Е124), который указан производителем, в количестве 358,4 мг/кг при допустимом уровне 200 мг/кг. Превышение оказалось в 1,8 раза.