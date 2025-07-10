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Цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями

Госстандарт запретил продавать в Беларуси один вид цукатов.

Источник: Комсомольская правда

Цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Согласно опубликованной информации, под запретом оказались цукаты из вишни, которые были приготовлены методом осмотического обезвоживания. Их производителем является Китай. При проверке выяснилось, что в цукатах содержится синтетический краситель понсо 4R (Е124), который указан производителем, в количестве 358,4 мг/кг при допустимом уровне 200 мг/кг. Превышение оказалось в 1,8 раза.

В Госстандарте заметили, что заявленные производителем красители тартразин (Е 102), азорубин (Е122), солнечный закат (Е110), очаровательный красный АС (Е129) специалисты не обнаружили. Указанные цукаты запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси один вид цукатов. Фото: danger.gskp.by.

Ранее мы писали, что популярные халву и козинаки из России вернули в магазины Беларуси после запрета.

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