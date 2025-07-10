В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость

По словам депутата, сейчас требуется проводить целый комплекс мероприятий для того, чтобы повысить рождаемость. При этом Гурулев добавил, что чиновники должны принять грамотные меры для спасения страны из демографической ямы и обеспечить базовые медицинские условия роженицам.