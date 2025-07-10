Эксперт ВОЗ предложил переждать жару в торговом центре

Профессор также напомнил о необходимости контролировать физическую активность. В условиях высокой температуры лучше заниматься спортом или работать утром с 4:00 до 7:00. Одежда должна быть свободной и из натуральных тканей, предпочтительно хлопковых. То же относится и к постельному белью. От использования подушек в жару лучше отказаться, они сохраняют тепло и мешают организму охлаждаться.