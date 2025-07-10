Эксперт ВОЗ предложил переждать жару в торговом центре

В условиях аномальной жары, когда температура воздуха поднимается до +38 °C, очень важно заботиться о своем самочувствии. В комментарии изданию «Абзац» профессор кафедры общественного здоровья Андрей Демин, один из ведущих специалистов России и эксперт Всемирной организации здравоохранания, обозначил лучший способ выдержать экстремальную погоду — находиться в помещении с кондиционированием. Это могут быть торговые центры, магазины, театры или дома родственников и соседей, где есть система охлаждения.
Не стесняйтесь проситься к знакомым. Если ваша квартира не оборудована кондиционером, это вопрос выживания.
По его словам, дневное время с 14:00 до 16:00 — самое опасное: на солнце температура может превышать показатели прогноза на несколько градусов. Поэтому выходы на улицу стоит минимизировать, а прогулки перенести на вечер, когда становится прохладнее.
Профессор также напомнил о необходимости контролировать физическую активность. В условиях высокой температуры лучше заниматься спортом или работать утром с 4:00 до 7:00. Одежда должна быть свободной и из натуральных тканей, предпочтительно хлопковых. То же относится и к постельному белью. От использования подушек в жару лучше отказаться, они сохраняют тепло и мешают организму охлаждаться.
«Если вы не можете обеспечить себе комфорт в квартире, отправляйтесь в супермаркет или торговый центр. Там вас окружит прохладный воздух, и хотя бы несколько часов в день вы проведете безопасно», — добавил Демин.
В салоне автомобиля температура может за считанные минуты достичь критических значений, что приведет к тепловому удару и другим последствиям.