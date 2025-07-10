Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поливальные машины будут чаще ездить по Нижнему Новгороду в жаркие дни

Они охлаждают проезжую часть и воздух.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Из-за повышения температуры в столице Приволжья увеличили число ежедневных рейсов спецтехники для орошения дорог и воздуха. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с 10 по 13 июля в Нижегородской области ожидается аномальная жара — уличные термометры покажут до +37 градусов. Чтобы пешеходам и автолюбителям было комфортнее находиться на улице, принято решение активнее использовать поливальные автомобили.

В работе на территории областного центра задействовано более 30 комбинированных дорожных машин (КДМ). Пролив дорог позволяет снизить нагрузку на асфальтовое полотно.

Смена спецтехники начинается в 7:00 и длится 24 часа. Основное орошение проводят с 9 часов утра до 7 часов вечера; за день КДМ выезжают в рейсы по 4−5 раз.