Поливальные машины будут чаще ездить по Нижнему Новгороду в жаркие дни

Из-за повышения температуры в столице Приволжья увеличили число ежедневных рейсов спецтехники для орошения дорог и воздуха. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, с 10 по 13 июля в Нижегородской области ожидается аномальная жара — уличные термометры покажут до +37 градусов. Чтобы пешеходам и автолюбителям было комфортнее находиться на улице, принято решение активнее использовать поливальные автомобили.
В работе на территории областного центра задействовано более 30 комбинированных дорожных машин (КДМ). Пролив дорог позволяет снизить нагрузку на асфальтовое полотно.
Смена спецтехники начинается в 7:00 и длится 24 часа. Основное орошение проводят с 9 часов утра до 7 часов вечера; за день КДМ выезжают в рейсы по 4−5 раз.