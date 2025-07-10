В Астане станет на одну ярмарку больше

Жителям и гостям столицы предложат широкий ассортимент продуктов от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств со всех регионов Казахстана. На прилавках можно будет найти свежие овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, выпечку, мёд, варенье, натуральные соки и многое другое — всё по доступным ценам и без посредников.