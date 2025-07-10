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В Астане станет на одну ярмарку больше

С 12 по 13 июля в Астане начнёт работу новая площадка ярмарки выходного дня, передает BAQ.KZ.

Источник: depositphotos

Она будет расположена на территории торгового центра «KERYEN JOLY» по адресу шоссе Алаш, 35. Как сообщает официальный сайт столичного акимата, это современный торговый объект с развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и всем необходимым для комфортного шопинга. Благодаря наличию холодильного и складского оборудования, площадка идеально подходит для реализации свежей фермерской продукции.

Жителям и гостям столицы предложат широкий ассортимент продуктов от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств со всех регионов Казахстана. На прилавках можно будет найти свежие овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, выпечку, мёд, варенье, натуральные соки и многое другое — всё по доступным ценам и без посредников.

В эти же дни, 12 и 13 июля, ярмарки выходного дня продолжат работу и на уже известных столичным покупателям площадках — на территории ТРЦ «Коктал» и на улице Бейбарыс Султан, напротив жилого комплекса «Рио-де-Жанейро». Все торговые точки будут открыты с 10 утра до 7 вечера.

Астанчан приглашают за качественными, свежими и натуральными продуктами в комфортных условиях.