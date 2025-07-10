Откажитесь от крема днем: что нужно знать об уходе за лицом в жаркую погоду

— Лучше отдать предпочтение СС-кремам: они более прозрачные и содержат в составе пептиды, которые питают кожу. При этом базу под макияж в летнее время использовать не стоит, потому что ее создают на силиконовой основе, которая препятствует дыханию кожи, забивает поры и способствует воспалениям, — заверила косметолог.