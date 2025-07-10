SuperJob рассказали самарцам, как организовать рабочий процесс в жаркую погоду

В жару работодатели часто задаются вопросом: как организовать работу, если в офисе нет кондиционера и температура превышает +30 °C? Обязаны ли они сокращать рабочий день? Разбирается Александр Южалин, юрист SuperJob.
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в жару: если температура в помещении достигает 28,5 °C, стоит сократить рабочий день на 1 час; при 29 — на 2 часа; при 30,5 °C — на 4 часа. При температуре выше 32,5 °C работа на улице считается опасной и её лучше переносить на утро или вечер.
Однако эти рекомендации — не закон, а лишь совет. Закон требует соблюдать санитарные нормы, в том числе СанПиН 1.2.3685−21, где для офисной работы максимальная температура воздуха летом не должна превышать 28 . Если температура выше — работать нельзя, и сотрудник вправе отказаться от работы по статье 216 ТК РФ.
Что может сделать работодатель?
Обеспечить комфортную температуру: установить кондиционеры или системы охлаждения. Изменить режим работы: переносить рабочее время на утренние или вечерние часы. Объявить простой с оплатой не менее ⅔ зарплаты, если нормализовать температуру невозможно. Перевести сотрудников на дистанционную работу.
Сокращение рабочего дня по рекомендациям Роспотребнадзора возможно, но только если высокая температура держится несколько часов в день и сокращение касается именно этих часов.
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