SuperJob рассказали самарцам, как организовать рабочий процесс в жаркую погоду

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в жару: если температура в помещении достигает 28,5 °C, стоит сократить рабочий день на 1 час; при 29 — на 2 часа; при 30,5 °C — на 4 часа. При температуре выше 32,5 °C работа на улице считается опасной и её лучше переносить на утро или вечер.