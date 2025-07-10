Врач рассказала, сколько нужно есть для контроля аппетита

Соблюдение режима приема пищи — один из ключевых способов контроля аппетита. О пользе питания по графику рассказала в комментарии «Газете.RU» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского университета Ольга Тарасова. По мнению эксперта, чтобы мозг успел получить сигнал о насыщении, нужно провести за едой минимум 20−30 минут. Примерно полчаса требуется для активации гормона грелина, отвечающего за чувство сытости.
Когда мы едим медленно, тщательно пережевывая, головной мозг получает сигналы от желудка вовремя. Если есть быстро, то этот механизм работает с опозданием и человек может съесть больше, чем планировал.
При этом важна не только скорость приема пищи, но и состав рациона. Для длительного ощущения сытости в меню должны присутствовать:
- овощи (клетчатка замедляет переваривание);
- белковые продукты (дают чувство наполненности);
- крупы и зерновые (обеспечивают долгое усвоение энергии).
Если же человек ограничен во времени, лучше выбрать легкие перекусы — фрукты, овощи, кисломолочку или сухофрукты.
«Если вы торопитесь и берете фастфуд, он вызовет приступ голода уже через час. Поэтому даже при коротком перерыве стоит выбирать полезные продукты», — добавила Тарасова.