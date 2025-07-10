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Волгоградский миллиардер подал в суд на чиновников мэрии

Волгоградский предприниматель Александр Малашкин обратился в арбитражный суд с иском к департаменту муниципального имущества мэрии.

Миллиардер намерен оспорить отказ чиновников предоставить ему земельный участок без торгов.

Речь идет о торговом центре на пересечении улиц Комсомольской и Советской, известном как «Диамант на Комсомольской», принадлежащем некогда беглому экс-депутату Госдумы Олегу Михееву. Малашкин приобрел здание весной 2022 года и даже заявил о его ребрендинге, однако открыт он так и не был.

Арбитражный суд принял заявление к производству и назначил предварительное заседание на 5 августа. У сторон еще есть возможность договориться без вмешательства судебных органов.