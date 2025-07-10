Волгоградский миллиардер подал в суд на чиновников мэрии

Речь идет о торговом центре на пересечении улиц Комсомольской и Советской, известном как «Диамант на Комсомольской», принадлежащем некогда беглому экс-депутату Госдумы Олегу Михееву. Малашкин приобрел здание весной 2022 года и даже заявил о его ребрендинге, однако открыт он так и не был.