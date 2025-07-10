ГД приняла в первом чтении проект об упрощенном порядке ремонта памятников

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить упрощённый порядок проведения ремонта на объекты культурного наследия, увековечивающие память не только о Великой Отечественной войне, но и о других военных конфликтах.
В настоящее время упрощённый порядок применяется к памятникам и объектам, связанным с Великой Отечественной войной, за исключением зданий и мемориальных квартир. Порядок и перечень таких объектов утверждены Минкультуры России и успешно реализуются с марта 2024 года.
Согласно приказу Минкульта от марта 2024 года, ремонт памятников и других объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, включает работы, которые помогают сохранять их в хорошем состоянии — с технической, эстетической и санитарной точки зрения. Кроме того, для ремонта таких объектов не нужна специальная лицензия на реставрацию памятников культуры, а участвовать в работах могут и добровольцы (волонтёры).
Данным проектом предлагается включить в этот перечень памятники, посвящённые, например, Первой мировой войне, Русско-японской войне и другим военным конфликтам, где есть аналогичные по характеру объекты.
Это позволит проводить ремонт таких памятников быстрее, без длительных согласований и сложных процедур, что особенно важно для регионов, где такие объекты нуждаются в сохранении.