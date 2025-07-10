Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород

Так, в столицу Приволжья уже приехал актер Никита Кологривый. Готовиться к красной дорожке и церемонии открытия он начал с самого утра, поэтому пошел в тренажерный зал.
«Наконец-то я добрался до Нижнего Новгорода и до этого замечательного места. Потому что сегодня у нас мероприятие, надо быть готовым. Чтобы быть готовым, надо подтягиваться», — рассказал Кологривый в своем телеграм-канале.
На фестиваль также приедут Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, Светлана Бондарчук и многие другие. Также выяснилось, что в состав жюри вошла актриса Ольга Сутулова.
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