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Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород

Российские актеры и деятели искусства начинают прибывать в Нижний Новгород для участия в девятом фестивали нового российского кино «Горький fest» (18+), который пройдет с 10 по 16 июля.

Источник: телеграм-канал Никиты Кологривого

Так, в столицу Приволжья уже приехал актер Никита Кологривый. Готовиться к красной дорожке и церемонии открытия он начал с самого утра, поэтому пошел в тренажерный зал.

«Наконец-то я добрался до Нижнего Новгорода и до этого замечательного места. Потому что сегодня у нас мероприятие, надо быть готовым. Чтобы быть готовым, надо подтягиваться», — рассказал Кологривый в своем телеграм-канале.

На фестиваль также приедут Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, Светлана Бондарчук и многие другие. Также выяснилось, что в состав жюри вошла актриса Ольга Сутулова.

Ранее мы публиковали программу мероприятий (18+) «Горький fest».