Работникам Калининградского зоопарка не удалось заманить тапира в бассейн

Новый бассейн, оборудованный в зоопарке Калининграда в вольере тапира по имени Вик, простаивает. В такую погоду животное не хочет купаться в чистой и свежей воде, хотя ему предлагали. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, кипер Анжелика пыталась заманить Вика в воду морковкой. Хитрец кушал, но в воду не зашел.
«Вик — не глуп: явно смекает, что погода не для купания. И как уж ни старается Анжелика, как ни приманивает его сочной морковочкой, он даже копыта мочить не собирается», — прокомментировали в зоопарке.
Решено дождаться более теплых и солнечных дней.
Ранее мы рассказывали о, пожалуй, самом ленивом обитателе зоопарка — трубкозубе. Он не хочет гулять и все время предпочитает сидеть дома.