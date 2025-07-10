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Работникам Калининградского зоопарка не удалось заманить тапира в бассейн

Вероятно, в такую погоду Вик купаться не готов.

Источник: Калининградский зоопарк

Новый бассейн, оборудованный в зоопарке Калининграда в вольере тапира по имени Вик, простаивает. В такую погоду животное не хочет купаться в чистой и свежей воде, хотя ему предлагали. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, кипер Анжелика пыталась заманить Вика в воду морковкой. Хитрец кушал, но в воду не зашел.

«Вик — не глуп: явно смекает, что погода не для купания. И как уж ни старается Анжелика, как ни приманивает его сочной морковочкой, он даже копыта мочить не собирается», — прокомментировали в зоопарке.

Решено дождаться более теплых и солнечных дней.

Ранее мы рассказывали о, пожалуй, самом ленивом обитателе зоопарка — трубкозубе. Он не хочет гулять и все время предпочитает сидеть дома.