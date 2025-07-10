Работникам Калининградского зоопарка не удалось заманить тапира в бассейн

Новый бассейн, оборудованный в зоопарке Калининграда в вольере тапира по имени Вик, простаивает. В такую погоду животное не хочет купаться в чистой и свежей воде, хотя ему предлагали. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, кипер Анжелика пыталась заманить Вика в воду морковкой. Хитрец кушал, но в воду не зашел.