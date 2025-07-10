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Экологи сообщили результаты исследования воды цветущего Масловского затона Воронежского водохранилища

В водоеме превышено содержание загрязняющих веществ.

Источник: Елены Шерстяных АНО "Наша природа"

Стали известны результаты исследования проб воды из Масловского затона Воронежского водохранилища, которые провело региональное Минприроды. Напомним, поводом к проверке послужило необыкновенно раннее и бурное цветение воды в водоеме.

Анализ выявил превышение предельно допустимых уровней загрязняющих веществ. Фосфатов в воде 2 раза больше, запредельное содержание нефтепродуктов и в 2,5 раза превышение норм кислородопотребления.

Экологи называют причиной цветения воды постоянный сброс сточных вод в затон из частных домов, которые оборудованы септиками. Однако ученые ВГУ видят и другие источники бед.