Экологи сообщили результаты исследования воды цветущего Масловского затона Воронежского водохранилища

Стали известны результаты исследования проб воды из Масловского затона Воронежского водохранилища, которые провело региональное Минприроды. Напомним, поводом к проверке послужило необыкновенно раннее и бурное цветение воды в водоеме.
Анализ выявил превышение предельно допустимых уровней загрязняющих веществ. Фосфатов в воде 2 раза больше, запредельное содержание нефтепродуктов и в 2,5 раза превышение норм кислородопотребления.
Экологи называют причиной цветения воды постоянный сброс сточных вод в затон из частных домов, которые оборудованы септиками. Однако ученые ВГУ видят и другие источники бед.