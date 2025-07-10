В двух районах Алматы временно ограничат движение по участкам улиц

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алматы продолжается плановая реконструкция инженерных сетей.
В связи с этим в двух районах города движение автотранспорта будет закрыто в обе стороны — с 22:00 часов 11 июля до 06:00 часов 14 июля 2025 года:
- в Наурызбайском районе — по улице Ашимова от проспекта Райымбека до улицы Базарбай Жуманиязова, где будет произведена замена 521 метра трубопровода;
- в Турксибском районе — по улице Бекмаханова от проспекта Суюнбая до улицы Майлина, планируется заменить 2 километра теплосетей.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции магистральных трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов, уточняет ведомство.
Отмечается, что в текущем году планируется заменить сети теплоснабжения, введенные в эксплуатацию в 1965 и 1984 годах. Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением в зимний период жителей 4 многоквартирных домов, одной больницы и 2 частных жилых домов в Наурызбайском районе, а также жителей 42 многоквартирных домов, одного детского сада, одной поликлиники и 4 других объектов в Турксибском районе.
Вместе с тем, в период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям будет сохранена.