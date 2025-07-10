В двух районах Алматы временно ограничат движение по участкам улиц

Отмечается, что в текущем году планируется заменить сети теплоснабжения, введенные в эксплуатацию в 1965 и 1984 годах. Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением в зимний период жителей 4 многоквартирных домов, одной больницы и 2 частных жилых домов в Наурызбайском районе, а также жителей 42 многоквартирных домов, одного детского сада, одной поликлиники и 4 других объектов в Турксибском районе.