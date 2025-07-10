Проверять электросчетчики дончан будет новый подрядчик «ТНС энерго Ростов»

В компании подчеркивают, что проверка счетчиков проводится бесплатно, и призывают жителей обеспечивать доступ специалистов к приборам учета. Недопуск специалистов дважды может привести к увеличению платы за электроэнергию в 1,5 раза. Сотрудники «Фреш Энерго» обязаны предъявлять удостоверение и доверенность от «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».