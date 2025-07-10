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Проверять электросчетчики дончан будет новый подрядчик «ТНС энерго Ростов»

Проверять электросчетчики дончан будет новый подрядчик «ТНС энерго Ростов». Об этом сообщает пресс-служба «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

«ТНС Энерго Ростов-на-Дону» объявила о смене подрядчика по поверке электросчетчиков в многоквартирных домах. Теперь эти работы будет выполнять «Фреш Энерго».

В компании подчеркивают, что проверка счетчиков проводится бесплатно, и призывают жителей обеспечивать доступ специалистов к приборам учета. Недопуск специалистов дважды может привести к увеличению платы за электроэнергию в 1,5 раза. Сотрудники «Фреш Энерго» обязаны предъявлять удостоверение и доверенность от «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

Напомним, что «ТНС Энерго Ростов» ранее разъясняла причины отключений электроэнергии, среди которых плановые работы, ограничения в жару и задолженность за электроэнергию.