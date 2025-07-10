Ученые нашли «акульи ясли» у берегов Дании

Гренландская акула, способная прожить несколько столетий и достигающая длины свыше 5,5 метра, долгое время оставалась загадкой для науки. Ученые не могли определить, где рождаются ее детеныши, так как ни в Гренландии, ни в Исландии, ни в других арктических регионах их не находили. Но новое исследование, основанное на данных о 1610 особях по Северной Атлантике, указало на неожиданное место обитания молодых акул — Скагеррак, пролив у берегов Дании.
В этом регионе зафиксировано наибольшее количество особей длиной от 90 до 200 см. По словам авторов, глубины Скагеррака, вероятно, играют важную роль в развитии подростковых особей.
Ученые предположили, что акулы размножаются в районе Атлантического хребта к югу от Исландии. Ранее эту зону не связывали с гренландскими акулами, но анализ музейных коллекций и научных архивов подтвердил наличие новорожденных особей. Данные шведских рыболовов, регулярно вылавливающих молодых акул в Скагерраке, дополнили историю.
Руководитель проекта из Копенгагенского университета назвал открытие «прорывом», ведь впервые исследователи смогли предположить место рождения акул и изучить, как они используют разные участки океана. Поскольку гренландские акулы живут до 400 лет и редко попадаются ученым, это действительно «чудо-находка» для биологов. С помощью полученных результатов экологи смогут сформировать меры для сохранения безопасности вида.