Ученые нашли «акульи ясли» у берегов Дании

Гренландская акула, способная прожить несколько столетий и достигающая длины свыше 5,5 метра, долгое время оставалась загадкой для науки. Ученые не могли определить, где рождаются ее детеныши, так как ни в Гренландии, ни в Исландии, ни в других арктических регионах их не находили. Но новое исследование, основанное на данных о 1610 особях по Северной Атлантике, указало на неожиданное место обитания молодых акул — Скагеррак, пролив у берегов Дании.