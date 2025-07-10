Пенсии работающим пенсионерам из Петербурга пересчитают с 1 августа

Страховые и накопительные пенсии работающим пенсионерам в Петербурге и Ленинградской области пересчитают с 1 августа. Это сделают в беззаявительном формате. Перерасчет затронет порядка 450 тысяч местных жителей, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Петербургу и Ленобласти.