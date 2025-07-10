Пенсии работающим пенсионерам из Петербурга пересчитают с 1 августа

Страховые и накопительные пенсии работающим пенсионерам в Петербурге и Ленинградской области пересчитают с 1 августа. Это сделают в беззаявительном формате. Перерасчет затронет порядка 450 тысяч местных жителей, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Петербургу и Ленобласти.
— Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных руководством за последние 12 месяцев. Для этого работающим пенсионерам не нужно никуда обращаться. Увеличенную пенсию они получат уже в августе в сроки, установленные графиком выплат, — отметил управляющий Отделением СФР по Петербургу и Ленобласти Константин Островский.
Островский добавил, что предстоящий перерасчет будет зависеть от зарплаты получателя. То есть чем выше его оплата труда, тем большим окажется увеличение. Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона 8 800 100 00 01. На том конце провода ответят сотрудники круглосуточного контакт-центра.