Три новых межрегиональных маршрута соединят Ростовскую область с новыми территориями

Так, из ДНР будут курсировать два регулярных межрегиональных маршрута. Жители региона смогут добраться в Крым и Москву через Ростовскую область. Еще один маршрут соединит ЛНР с донским регионом. Из Запорожской области пассажиры смогут поехать в Ростовскую область или Республику Крым.