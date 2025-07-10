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Три новых межрегиональных маршрута соединят Ростовскую область с новыми территориями

Три новых автобусных маршрута между Ростовской областью и новыми территориями начнут работать до 29 сентября 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Сообщение об этом опубликовано на сайте ФБУ «Росавтотранс».

Так, из ДНР будут курсировать два регулярных межрегиональных маршрута. Жители региона смогут добраться в Крым и Москву через Ростовскую область. Еще один маршрут соединит ЛНР с донским регионом. Из Запорожской области пассажиры смогут поехать в Ростовскую область или Республику Крым.

Согласно данным ФБУ «Росавтотранс», на территории ДНР зарегистрировано 268 маршрутов, в ЛНР действуют 310 направлений, а в Запорожской области установлено 57 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок.

Новые рейсы, соединяющие территории с Ростовской областью, выйдут на линию не позднее 22 или 29 сентября.