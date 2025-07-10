В министерстве культуры Омской области состоялись крупные кадровые назначения

Заместителем министра культуры Омской области по вопросам экономики и финансов стала Юлия Баландаева. Она перешла в минкульт из других министреств. С 2005 года она работала в структуре министерства финансов Омской области, а с 2022 года —руководителем управления финансов минспорта. Баландаева окончила экономический факультет Сибирского института бизнеса и информационных технологий, имеет степень магистра экономики, полученную в ОмГАУ имени П. А. Столыпина.