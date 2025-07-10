Глава Витебской области Субботин сделал заявление о том, окупается ли коммерчески «Славянский базар»

Глава Витебской области Александр Субботин сделал заявление о том, окупается ли «Славянский базар», пишет БелТА.
По словам председателя Витебского облисполкома, фестиваль идет под «зонтиком» государства и президента Беларуси. Субботин уточнил, что, в частности, это касается новых проектов, идей, которые появляются и требуют поддержки со стороны государства.
— Большое плечо подставляет Союзное государство своим бюджетом, ряд программ и концертов идет под этой эгидой. Это и есть составляющая бюджетного финансирования. Если бы не было задачи испытывать новые подходы, мы были бы коммерчески окупаемы, — отметил глава Витебской области.
Субботин подчеркнул, что фестиваль «Славянский базар» коммерчески успешен. Он обратил внимание, что вся выручка от каждого фестиваля идет на организацию последующего.
— Это каждый раз получается более 1 миллиона рублей, — отметил председатель Витебского облисполкома.
Кстати, мы собрали полную афишу и программу «Славянского базара в Витебске», торжественное открытие которого состоится 10 июля.
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