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Глава Витебской области Субботин сделал заявление о том, окупается ли коммерчески «Славянский базар»

Глава Витебщины Субботин сделал заявление о том, окупается ли «Славянский базар».

Источник: Комсомольская правда

Глава Витебской области Александр Субботин сделал заявление о том, окупается ли «Славянский базар», пишет БелТА.

По словам председателя Витебского облисполкома, фестиваль идет под «зонтиком» государства и президента Беларуси. Субботин уточнил, что, в частности, это касается новых проектов, идей, которые появляются и требуют поддержки со стороны государства.

— Большое плечо подставляет Союзное государство своим бюджетом, ряд программ и концертов идет под этой эгидой. Это и есть составляющая бюджетного финансирования. Если бы не было задачи испытывать новые подходы, мы были бы коммерчески окупаемы, — отметил глава Витебской области.

Субботин подчеркнул, что фестиваль «Славянский базар» коммерчески успешен. Он обратил внимание, что вся выручка от каждого фестиваля идет на организацию последующего.

— Это каждый раз получается более 1 миллиона рублей, — отметил председатель Витебского облисполкома.

Кстати, мы собрали полную афишу и программу «Славянского базара в Витебске», торжественное открытие которого состоится 10 июля.

Тем временем Юрий Антонов высказался о погоде в Беларуси, приехав на «Славянский базар в Витебске».

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