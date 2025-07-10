Глава Витебской области Субботин сделал заявление о том, окупается ли коммерчески «Славянский базар»

— Большое плечо подставляет Союзное государство своим бюджетом, ряд программ и концертов идет под этой эгидой. Это и есть составляющая бюджетного финансирования. Если бы не было задачи испытывать новые подходы, мы были бы коммерчески окупаемы, — отметил глава Витебской области.