Омский аэропорт назвал самые популярные направления в июне 2025 года

Как и в предыдущие годы, первое место по числу пассажиров занимает Москва — в июне 64,8 тысячи омичей отправились в столицу. На втором месте оказалось направление в Сочи, которым воспользовались 31,1 тысячи человек, что в два раза меньше, чем на рейсах в Москву.