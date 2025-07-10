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Омский аэропорт назвал самые популярные направления в июне 2025 года

Первое место по числу пассажиров занимает Москва.

Источник: Om1 Омск

Омский аэропорт подвёл итоги первого летнего месяца 2025 года, выяснив, какие направления были наиболее популярны среди пассажиров.

Как и в предыдущие годы, первое место по числу пассажиров занимает Москва — в июне 64,8 тысячи омичей отправились в столицу. На втором месте оказалось направление в Сочи, которым воспользовались 31,1 тысячи человек, что в два раза меньше, чем на рейсах в Москву.

Также в июне популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Новосибирск. На рейсах в Петербург и обратно перевезли 21 тысячу пассажиров, а 9,8 тысячи человек выбрали авиасообщение с Новосибирском.